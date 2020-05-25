Новую партию средств индивидуальной защиты передали врачам на Дальнем Востоке

ТАСС, 25 мая. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) организовал доставку в дальневосточные регионы новой партии защитных средств для медицинских работников, сообщили пресс-службы региональных правительств.

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе. Очередная поставка - это более 70 тыс. комплектов, которые передают из Владивостока в регионы ДФО.

В Хабаровск новую партию защитных костюмов и респираторов доставили на прошлой неделе. Их в первую очередь получили врачи инфекционных госпиталей, которые лечат больных с коронавирусом. "Защитные средства также получат врачи скорой помощи", - сообщили в краевом минздраве. В Министерстве здравоохранения Амурской области, которая также получила новые респираторы, отметили, что и в этом регионе их, прежде всего, направят в те организации, где развернуты инфекционные госпитали.

Новые партии комплектов индивидуальной защиты для медиков, направленные ФРДВ, поступили и в Якутию. Кроме того, в воскресенье в Якутск доставили медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией, переданные компанией "Доброфлот". "В списке - средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы, средства для дезинфекции автомобилей и помещений, электрические распылители антисептика, локтевые диспансеры антисептиков для медицинских учреждений, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией", - отметила пресс-служба Минздрава Якутии.

Фонд развития Забайкальского края благодаря финансовой поддержке компании "Норникель" закупил для медицинских учреждений региона оборудование, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. "Приобретено 40 тыс. медицинских перчаток, 7,5 тыс. респираторов, 3 тыс. хирургических халатов, 25 медицинских кроватей, 10 небулайзеров, два аппарата искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты и многое другое. Всего "Норникель" направил на борьбу с коронавирусом в Забайкалье 250 млн рублей", - отметили в пресс-службе Фонда.

По словам Трутнева, федеральный центр продолжает оказывать поддержку регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом. "Правительство РФ, федеральные министерства и ведомства организуют помощь Дальнему Востоку по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для организации дополнительных поставок задействуются внебюджетные источники", - приводит его слова пресс-служба полпредства в ДФО.

О ситуации с коронавирусом

На Дальнем Востоке зарегистрировано свыше 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли 68 человек. Наибольшее число зараженных - в Приморском и Хабаровском краях, однако по числу выявленных случаев на 100 тыс. человек антилидерами в ДФО являются Камчатка и Еврейская автономная область. Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.