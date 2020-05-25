{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Отряд беспилотников появится в Магаданской области

По информации областных властей, с помощью беспилотников планируется обеспечивать порядок при проведении массовых мероприятий, а также пресекать браконьерство
Губернатор Магаданской области Сергей Носов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 25 мая. Командующий Восточным округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Юрий Яшин заявил о намерении создать в Магаданской области отряда дронов для обеспечения порядка в регионе. Об этом сообщается в релизе правительства Колымы.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел рабочую встречу с <...> Юрием Яшиным. <...> Юрий Яшин отметил, что принято решение о создании [в Магаданской области] группы беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, с помощью беспилотников планируется обеспечивать порядок при проведении массовых мероприятий, а также пресекать браконьерство. Отряд дронов станет частью создаваемого в области авиационного подразделения Росгвардии.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Яровая предложила Минпросвещения провести для регионов семинар по летнему отдыху детей
Это поможет избежать ошибок в организации детского отдыха, считает вице-спикер Госдумы
Читать полностью