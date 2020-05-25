В Завитинске появится детский автогородок

ТАСС, 25 мая. Подрядчик приступил к возведению в городе Завитинске в Амурской области детского автогородка по национальному проекту "Жилье и городская среда". Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, общая стоимость проекта составляет 5,3 млн рублей.

Автогородок будет представлять из себя развлекательную детскую площадку со свободным доступом. Любой ребенок сможет взять здесь на прокат веломобиль и покататься по размеченным дорожкам.

"В рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" начаты работы по обустройству автогородка для детей в Завитинске. Общая стоимость проекта - 5,35 млн рублей, в том числе из федерального, областного и муниципального бюджетов. На сегодняшний день выполнены подготовительные работы: спил и выкорчевка деревьев, расчистка территории автогородка", - рассказал представитель мэрии. Завершить работы планируется к 1 сентября 2020 года.

Согласно контракту, подрядчик должен выполнить планировку территории, обустроить системы видеонаблюдения, освещения, водоотведения, покрыть площадку асфальтобетонным покрытием, возвести павильон для складирования оборудования. Также будут установлены трибуны, нанесена разметка, закуплены переносные дорожные знаки, светофоры и веломобили.

Нацпроект "Жилье и городская среда", по которому обновляется жилищный фонд на островах, рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.