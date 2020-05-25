В Улан-Удэ увеличили число детсадов с открытыми дежурными группами

УЛАН-УДЭ, 25 мая. /ТАСС/. Количество детских садов с открытыми дежурными группами для детей, чьи родители работают в условиях пандемии коронавируса, увеличилось в Улан-Удэ с двух до семи. Об этом сообщили журналистам в понедельник в мэрии.

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Президент России Владимир Путин 6 мая на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы поручил руководителям регионов подготовить планы по выходу из режима ограничений на период после 11 мая. С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, открылись промышленные предприятия, торговые компании, людям разрешено совершать прогулки, заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе.

"В детских садах Улан-Удэ стартовал прием детей в дежурные группы. С 25 мая открылись дежурные группы в пяти детсадах, продолжают работать дежурные группы в двух садах. Таким образом с 25 мая прием детей ведут в семи дошкольных образовательных учреждениях. Общее количество детей, которые посещают группы, - 320", - сообщили в мэрии, добавив, что до 1 июня планируется открыть дежурные группы еще в пяти детских садах.

Требование для посещения детсада - это работающие родители, которые зарегистрированы на сайте "Работающая Бурятия" или имеющие справку с места работы. На сегодняшний день сформированы списки детей и списки работников. "Согласно мониторингу, дежурные группы планируют посещать 1,2 тыс. детей", - отметили в пресс-службе.

Все сотрудники открывающихся дошкольных учреждений получили отрицательный результат анализов на коронавирус. В каждом детском саду организован "входной контроль" - термометрия сотрудников, детей, родителей, визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, проверяется наличие средств индивидуальной защиты - масок, перчаток. В каждую группу будут ходить не более 15 детей. При этом в установленных правилах указывается, что запрещается приводить и забирать ребенка из детских садов пожилым людям старше 65 лет.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 1 254 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 712 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершил лечение и выписался из больниц 571 человек, умерли семеро. В настоящее время проходят лечение в стационаре 527 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате, находятся 149 пациентов.