Количество заразившихся коронавирусом в Брянской области превысило 3 тыс.

ТАСС, 25 мая. Число жителей Брянской области, заразившихся коронавирусом, за сутки увеличилось на 106 и составило 3057 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

"Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Брянской области по данным на 25 мая - 3057, 106 - новых за сутки", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Все за время пандемии в Брянской области выздоровел 1 581 человек, умер - 31, отметили в штабе.

Также отметку в 3 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией в ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) ранее перешагнули Тульская, Калужская области, 25 мая - Рязанская область.