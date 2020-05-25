Более 115 тыс. семей в России получили сертификат на маткапитал без подачи заявлений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Порядка 115 тыс. семей в России с 15 апреля получили сертификат на материнский капитал без подачи заявлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в понедельник.

"Менее чем за полтора месяца Пенсионный фонд выдал свыше 115 тыс. сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме, то есть просто по факту рождения ребенка без заявления от матери. Всего с начала года выдано более 160 тыс. сертификатов на материнский капитал, из них порядка 75 тыс. семей получили сертификат на первого ребенка", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616617 рублей.

С 15 апреля сертификаты на материнский капитал оформляются в беззаявительном порядке. После оформления сертификата Пенсионный фонд направляет уведомление матери ребенка о готовности сертификата в личном кабинете на портале Госуслуг, а также на контактный номер, который указан на портале.