Психологи МЧС советуют выходить из режима самоизоляции постепенно

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Выход из режима самоизоляции может сопровождаться стрессом и страхом, поэтому лучше начинать с малых и простых шагов. Об этом говорится в рекомендациях Центра экстренной психологической помощи МЧС России, с которыми ознакомился ТАСС.

В них поясняется, что при выходе из самоизоляции многие могут испытывать негативные эмоции из-за необходимости снова изменить режим дня, а также сложности в восстановлении очных социальных контактов, например с трудовым коллективом, знакомыми и другими. "Для некоторых может быть сложно выйти из пространства, в котором они находились в изоляции и ощущали себя в безопасности, в мир, который представляется опасным. Продумайте последовательный план действий, которые помогут справиться или изменить тревожащую ситуацию. Если боитесь сразу возвращаться в социальную жизнь, идти в магазин, передвигаться на общественном транспорте, то начните с малого, выхода во двор. Начинайте с простых шагов и двигайтесь поэтапно", - советуют психологи.

Они рекомендуют изучить информацию о том, как именно будут сниматься ограничения и, исходя из этого, планировать свои действия заранее, сосредоточиться на том, что уже доступно и составлять план на день, а когда ситуация станет стабильнее, то уже на более продолжительный период.

Психологи предупредили, что важно не додумывать и не фантазировать о ситуации в целом, а строить свои выводы на достоверной информации. Они советуют обязательно обсудить и согласовать план своих действий с близкими. "Возможности и темп выхода из изоляции могут быть разными даже для членов одной семьи в зависимости от возраста, состояния здоровья, рода занятий", - уточняется в рекомендациях.

Психологи призывают не воспринимать период выхода из изоляции как возвращение к чему-то старому, а отнестись как к новому этапу с новыми возможностями, и, возможно, новыми трудностями. "Важно понимать, что снятие режима изоляции - это постепенный и последовательный процесс, который не завершится одним днем. Стоит учитывать, что период самоизоляции не является "паузой" для вашей жизни и жизни окружающих, поэтому выход не будет возвращением в ситуацию "до", - подчеркивают психологи.