ВЦИОМ: только 4% россиян планируют летом отправиться в отпуск за пределы России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Каждый третий россиянин собирается брать отпуск этим летом, 61% хотят остаться дома, а вне пределов страны его хотят провести только 4% соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Летний отдых в этом году россияне планируют провести преимущественно дома (61%). Каждый третий собирается отдыхать на даче или в саду (31%), каждый десятый будет путешествовать по России, посетит другие города и села (11%). Доля планирующих отдых за границей снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 4%", - отмечают авторы исследования.

В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа планируют отдыхать 5-6% россиян. Среди причин остаться дома - нехватка финансов (36%), коронавирус и сопутствующие ему самоизоляция и закрытые границы (25%). В сумме эти две причины дают 61%.

29% россиян изменили первоначальные планы на летний отпуск, главной причиной перемен они называют пандемию коронавируса (70%).

Планируемые траты

В среднем, согласно опросу, россияне собираются в этом году потратить в среднем 49 500 рублей на одного отдыхающего. Прирост с прошлым годом составил 14%. На отпуск 42% наших соотечественников откладывают специально. Каждый пятый, планирующий отдохнуть не дома, оплатит отпуск из своих текущих средств (22%), а каждый десятый - с премии или подработки (8%). Планируют обратиться в туристические фирмы для организации своего летнего отдыха 4% россиян.

57% считают, что отдых будет примерно таким же, как в прошлом году. Увеличилась по сравнению с прошлым годом доля тех, кто ожидает, что отпуск будет хуже, чем в прошлом году (29%). Считают, что отпуск будет лучше, 9% респондентов.

В прошлом году отдыхали за границей 13% россиян, чаще жители столиц (37%) и городов-миллионников (19%).

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 и 18 мая 2020 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.