Выпускники школ в России смогут получить аттестаты с отличием без учета ЕГЭ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Выпускники российских школ смогут получить аттестаты с отличием и золотые медали без учета результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "Российской газете", опубликованном 25 мая.

"С учетом того, что ЕГЭ будут сдавать только выпускники, которые решат поступать в высшие учебные заведения, принято решение: если школьники хорошо учились, учились на пятерки, выдать им аттестаты с отличием и золотые медали, как это всегда принято, по текущим оценкам. Без учета результатов ЕГЭ", - сообщил Кравцов.

Министр также напомнил, что выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня.

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии предложил провести ЕГЭ 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.