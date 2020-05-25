Режим самоизоляции в Магаданской области продлили до 8 июня

ТАСС, 25 мая. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в понедельник вечером подписал постановление, согласно которому режим самоизоляции в регионе продлевается до 8 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Колымы.

"Сергей Носов подписал постановление регионального правительства от 25 мая 2020 года. Рекомендуется всем гражданам, в том числе из группы повышенного риска до 8 июня соблюдать режим самоизоляции", - сообщили в пресс-службе.

Согласно постановлению, в регионе до 8 июня включительно продолжит действовать масочный режим при посещении магазинов, в общественном транспорте, на предприятиях бытового обслуживания и услуг. Люди, прибывающие в регион, обязаны находиться две недели на карантине по месту регистрации. Пассажиры без местной прописки должны за свой счет или за счет работодателя провести 14 дней в специальном обсерваторе.

По данным областных властей, до 8 июня будут оставаться закрытыми кружки, секции и образовательные учреждения. Продолжит действовать запрет на проведение детских, спортивных, культурных, досуговых мероприятий, профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого населения, торжественной регистрации брака.

В Магаданской области официально зарегистрированы 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 146 человек, три пациента умерли. Режим самоизоляции действует в регионе с 1 апреля.