Военные развернули два обсервационных полевых лагеря в Дагестане

"Личным составом подразделений МТО выполнены монтажные работы по возведению 35 палаток, в каждой из которых может разместиться до 20 человек. На территории палаточных лагерей размещены столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны для помывки и стирки имущества, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий, оснащенные всем необходимым оборудованием и имуществом", - сообщили в ведомстве.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Подразделения 100-го полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России развернули два полевых обсервационных лагеря общей вместимостью 700 койко-мест в Ботлихе и Буйнакске в Дагестане. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.

Полевые лагеря оборудованы в местах развертывания полевых мобильных многопрофильных госпиталей. В них будут содержаться граждане, помещенные на карантин. В случае выявления у них симптомов заболевания пациентов будут переводить на лечение в полевые госпитали.

Ранее сообщалось, что медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя на 100 коек Южного военного округа, развернутого в Буйнакске, уже начал прием первых пациентов. Кроме того, сейчас военные медики Западного военного округа завершают марш из подмосковного Алабино в Дагестан для развертывания госпиталя на 100 коек в Ботлихе.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 25 мая зарегистрировано 4 205 подтвержденных случаев заражения (плюс 110 человек за сутки), 3 353 человека выздоровели. Всего в регионе умерли 97 человек с коронавирусом. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.