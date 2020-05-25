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Региональные допвыплаты на школьников в Самарской области получили 20 тыс. семей

Им выплатили по 5 тыс. рублей

САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. Дополнительные единовременные региональные выплаты в 5 тыс. рублей, установленные в период пандемии из-за распространения коронавируса, получили около 20 тыс. семей с детьми в Самарской области. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в понедельник.

"В настоящее время выплату получили почти 20 тыс. семей в автоматизированном режиме на основании имеющейся информационной базы получателей мер социальной поддержки в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области", - говорится в сообщении.

Выплата в 5 тыс. рублей на школьника в возрасте от восьми до 18 лет установлена в Самарской области для семей, в который среднедушевой доход ниже половины прожиточного минимума, для многодетных или неполных семей, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума.

Выплата начисляется автоматически, для ее получения не нужно оформлять дополнительные документы.

В Самарской области выявлено 2 118 случаев заражения коронавирусом, в том числе 97 - в понедельник. По выздоровлении выписаны 652 человека, умерло 16 человек.

Теги
РоссияСамарская область
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