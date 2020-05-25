СИЗО "Лефортово" ужесточил сантребования к адвокатам, посещающим подзащитных

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следственный изолятор "Лефортово" ужесточил правила посещения для адвокатов и лиц, которые проходят в СИЗО для участия в следственных действиях. Об этом ТАСС сообщила адвокат заразившегося в СИЗО коронавирусом совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова Виктория Цилюрик.

"В СИЗО ужесточили требования к лицам, которые проходят в изолятор для участия в следственных действиях. Требуют костюм с капюшоном и очки, маску и перчатки", - сказала она.

Раньше, по ее словам, для посещения адвокатами своих подзащитных и проведения с обвиняемыми следственных действий в следственном изоляторе было достаточно иметь при себе маску и перчатки. "Если с собой костюма нет, то выдают многоразовый", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из адвокатов экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Станислав Мальцев. Он добавил, что ранее следователи работали по графикам дежурств, а сейчас вернулись в рабочий режим. "Если раньше доступ свидетелей на территорию Следственного комитета в Техническом переулке для проведения следственных действий был ограничен, то в настоящее время посещение свободное", - пояснил Мальцев.

Ранее сообщалось о введении ФСИН в колониях и следственных изоляторах режима особых условий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В этой связи были ограничены или приостановлены все мероприятия с участием подозреваемых, обвиняемых и осужденных, усилен пропускной режим, прекращен прием посылок и передач, изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительских и иных служб за исключением медико-санитарных. До особого распоряжения было приостановлено участие заключенных под стражу в судебных заседаниях за пределами СИЗО, следователи и адвокаты могут встречаться с заключенными под стражу только в комнатах для краткосрочных свиданий, общаясь через стекло с применением средств двусторонней связи и после измерения температуры у посещающего СИЗО, в исключительных случаях - в следственных кабинетах, одев бахилы, маски и перчатки. После каждой встречи кабинет обрабатывается дезинфицирующим раствором и обеззараживается воздух бактерицидными излучателями.