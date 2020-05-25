Минпросвещения работает над вопросом, как не допустить скопления школьников на переменах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ прорабатывает вопросы организации учебного процесса в школах в новом режиме с учетом рекомендаций Роспотребнадзора не допускать скопления детей на переменах. Об этом заявил в понедельник глава министерства РФ Сергей Кравцов в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Речь идет о том, чтобы, исходя из эпидемиологической ситуации, не было большого скопления [детей]. Прорабатываются вопросы, как это организовать и, конечно, общение детей будет, поэтому будем смотреть. Для нас тоже это определенный вызов, мы этот вопрос обсуждаем и максимально учтем, конечно, все моменты", - сказал он.