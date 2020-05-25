Белгородская область вышла на плато по уровню распространения коронавируса

ТАСС, 25 мая. Белгородская область, где с начала пандемии выявили 1 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вышла на плато, сообщила в понедельник журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Оглезнева.

"Недельные показатели прироста [выявленных случаев заражения коронавирусом] у нас держатся приблизительно на одном уровне - среднесуточный прирост на прошедшей неделе составил 5,2%. В среднем ежесуточно прирост составляет от 67 до 89 [случаев коронавируса]. Мы находимся сегодня уже на плато, когда количество новых случаев существенно не превышает средний показатель", - сказала Оглезнева.