Белгородская область вышла на плато по уровню распространения коронавируса

ТАСС, 25 мая. Белгородская область, где с начала пандемии выявили 1 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вышла на плато, сообщила в понедельник журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Оглезнева.
"Недельные показатели прироста [выявленных случаев заражения коронавирусом] у нас держатся приблизительно на одном уровне - среднесуточный прирост на прошедшей неделе составил 5,2%. В среднем ежесуточно прирост составляет от 67 до 89 [случаев коронавируса]. Мы находимся сегодня уже на плато, когда количество новых случаев существенно не превышает средний показатель", - сказала Оглезнева.
Вместе с тем, по словам Оглезневой, выход на плато в настоящее время не позволяет региональным властям приступить к активному снятию ограничений, ранее введенных для борьбы с пандемией. Более 50% от созданных в регионе коек для помощи пациентам с коронавирусом свободны, однако охват жителей области тестированием еще предстоит нарастить.
К 25 мая в Белгородской области зафиксировали 1 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 571 человек выздоровел, 15 пациентов умерли.