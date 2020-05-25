{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Белгородская область вышла на плато по уровню распространения коронавируса

В управлении Роспотребнадзора по региону отметили, что это не позволяет властям приступить к активному снятию ограничений

ТАСС, 25 мая. Белгородская область, где с начала пандемии выявили 1 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вышла на плато, сообщила в понедельник журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Оглезнева.

"Недельные показатели прироста [выявленных случаев заражения коронавирусом] у нас держатся приблизительно на одном уровне - среднесуточный прирост на прошедшей неделе составил 5,2%. В среднем ежесуточно прирост составляет от 67 до 89 [случаев коронавируса]. Мы находимся сегодня уже на плато, когда количество новых случаев существенно не превышает средний показатель", - сказала Оглезнева.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Вместе с тем, по словам Оглезневой, выход на плато в настоящее время не позволяет региональным властям приступить к активному снятию ограничений, ранее введенных для борьбы с пандемией. Более 50% от созданных в регионе коек для помощи пациентам с коронавирусом свободны, однако охват жителей области тестированием еще предстоит нарастить.

К 25 мая в Белгородской области зафиксировали 1 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 571 человек выздоровел, 15 пациентов умерли.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Чернышенко: к смягчению введенных из-за коронавируса ограничений готовы 23 региона
Вице-премьер указал, что их показатели соответствуют первому этапу снятия ограничений, определенному Роспотребнадзором
Читать полностью