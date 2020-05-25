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Пандемия коронавируса нового типа

Первый зампред правительства Ульяновской области заразилась коронавирусом

Состояние Марины Алексеевой оценивают как удовлетворительное

ТАСС, 25 мая. Коронавирус подтвердился у первого зампреда правительства Ульяновской области Марины Алексеевой, в настоящий момент она находится дома на самоизоляции, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"У Марины Алексеевой тест на коронавирус показал положительный результат, она находится дома на самоизоляции, вместе со своей семьей", - сказала собеседница агентства, отметив, что состояние Алексеевой оценивается как удовлетворительное.

Она уточнила, что у контактных лиц взят тест на коронавирус.

"Правительство региона в настоящий момент работает в штатном режиме", - добавила она.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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