В ГД внесли законопроект об уточнении порядка ведения дел депутатов, сенаторов, судей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Ленинградской области в понедельник внесло в Госдуму законопроект, согласно которому глава Следственного комитета РФ (СК РФ) или регионального управления СК сможет в рамках предварительного следствия выносить новые постановления о привлечении в качестве обвиняемых ряда лиц, включая депутатов всех уровней, членов Совета Федерации, судей, прокуроров, экс-президентов, в отношении которых действует особый порядок производства по уголовным делам и которые уже находятся под следствием. Текст опубликован в думской электронной базе.

Действующая статья 447 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) содержит перечень из порядка 10 категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Помимо парламентариев и судей, это уполномоченный по правам человека в РФ, прокуроры, глава Следственного комитета, руководители следственных органов, члены избиркомов с правом решающего голоса и другие. Согласно закону, им положены отдельные гарантии, связанные с их защитой от необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

При этом УПК РФ установлена особая процедура по возбуждению в отношении таких лиц уголовных дел или по привлечению их в качестве обвиняемых в рамках открытых уголовных дел. "Данные решения могут приниматься только председателем Следственного комитета РФ, лицом, исполняющим его обязанности, руководителем следственного органа Следственного комитета РФ [в субъекте РФ]", - уточняют авторы.

В то же время следователи в рамках предварительного следствия могут выносить новые постановления в отношении обвиняемых ввиду возникших оснований. "Право следователя, производящего предварительное следствие по таким уголовным делам, на самостоятельное вынесение нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого не соотносится с содержанием гарантий, предоставленных частью первой статьи 448 УПК РФ соответствующим категориям лиц", - констатируют авторы.

В связи с этим Заксобрание Ленинградской области предлагает уточнить, что председатель СК РФ или его регионального управления принимает решение не только о привлечении отдельных категорий лиц в качестве обвиняемых, но и о вынесении в отношении них новых постановлений при изменении и дополнении обвинения в ходе предварительного следствия.