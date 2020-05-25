СПЧ предложил компенсировать педагогам использование личных компьютеров во время пандемии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что Совет рекомендует профильным министерствам и ведомства установить ежемесячную компенсацию в размере от 500 до 5 тыс. рублей за использование личного оборудования педагогов в рамках дистанционного образования в условиях пандемии. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Совета.

Отмечается, что рекомендации готовились на основе обращений граждан, поступающих на горячую линию, разъясняющую меры поддержки в связи с распространением коронавируса. В частности, выяснилось, что в сфере образования при переходе на дистанционные формы обучения остро встал вопрос о нехватке оборудования и программного обеспечения.

"В этой связи Совет рекомендовал Минпросвещения и Минобрнауки России издать совместное письмо для органов государственной власти субъектов, муниципальных органов власти, а также руководителей образовательных организаций, в котором предложить установить ежемесячную компенсацию за использование принадлежащего работникам оборудования в размере от 500 до 5 тыс. рублей в зависимости от учебной нагрузки педагогического работника", - приводятся слова Фадеева.

Он также отметил, что Совет рекомендовал организовать в учебных заведениях помещения, оборудованные для проведения дистанционных занятий, и обеспечить преподавателей необходимыми пропусками.

Кроме того, Фадеев указал, что в рекомендациях отражены проблемы медперсонала. "Затронуты самые острые вопросы, такие как: нехватка медработников, обеспечение средствами индивидуальной защиты, оплата труда и не только в условиях пандемии, фактический переход многих медработников на режим работы, аналогичный вахтовому", - отметил он, добавив, что по всем этим темам Советом подготовлены рекомендации органам государственной власти. "Совет считает нужным восстановить должности младшего медицинского персонала в медицинских организациях и вернуть людей с должностей уборщиков, на которые их массово переводили", - добавил председатель СПЧ.

Горячая линия по поддержке граждан в условиях пандемии была запущена 31 марта на сайте права2020.рф. На портале собрана информация по объявленным президентом мерам поддержки и разъяснения профильных ведомств.