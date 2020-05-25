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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом военных в ВС РФ достигло 1 522

Выздоровели 1 340 военнослужащих

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в российской армии и военных учебных заведениях составляет 2 563, в это число входят 1 522 военнослужащих. Об этом говорится в опубликованном в понедельник бюллетене Минобороны России.

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"По состоянию на 25 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 522 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - указано в нем.

По данным ведомства, у воспитанников довузовских учебных заведений коронавирус не выявлен. В вузах Минобороны зарегистрировано 668 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 373 случая среди гражданского персонала.

Выздоровели 1 340 военнослужащих, 1 624 курсанта, 308 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 219 человек гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся трое военнослужащих, в состоянии средней тяжести 11 человек.

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