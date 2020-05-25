Активисты ОНФ совместно с отрядом "Лиза Алерт" запустили проект "Поиск"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил о старте совместного с отрядом "Лиза Алерт" проекта по розыску пропавших людей "Поиск". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ОНФ.

"В Международный день пропавших детей ОНФ и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" запустили новый проект "Поиск". В регионах будут размещены арт-объекты с детскими ориентировками отряда. Целью проекта является эффективное сотрудничество государства и добровольцев отряда для того, чтобы люди не терялись, а если такие случаи происходят, то пропавших пожилых, детей, других людей, оказавшихся в сложной ситуации, находили быстро живыми", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что первой к проекту присоединилась Московская область.

"Необходимо чтобы была создана единая платформа, куда бы поступала информация о пропавших людях. Чем больше народу будет участвовать в поисковых движениях, тем быстрее будет идти работа по поиску, и, следовательно, люди быстрее будут находить своих близких", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального исполкома Народного фронта в Московской области Юлия Белехова.

В пресс-службе отметили, что за девять лет отряд "Лиза Алерт" участвовал в спасении живыми более 45 тыс. человек. Добровольцы "Лизы Алерт" принимали участие в поиске более 17 тыс. детей, большинство из которых были найдены.