Роспотребнадзор рекомендует временно запретить торговлю в электричках

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор из-за ситуации с коронавирусом рекомендовал временно запретить разносную торговлю в электричках. Игру на музыкальных инструментах ведомство считает необходимым запретить и после снятия ограничений из-за пандемии, следует из документа, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

На первом этапе, по мнению ведомства, должен действовать "запрет на оказание услуг по предоставлению разносной торговли в пути следования". "Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождение в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены и в пачкающей одежде" - такие меры должны, по мнению ведомства, действовать и после нормализации эпидситуации.

В поездах дальнего следования в период постепенного снятия ограничений, связанных с коронавирусом, Роспротребнадзор рекомендовал работникам вагонов-ресторанов использовать маски (с учетом замены не реже одного раза в три часа) и перчатки. Кроме того, предлагается изъять алкогольную продукцию из вагонов-ресторанов в случае, если их работа осуществляется только на вынос. Когда снимут все ограничения, стоит вернуться к полному комплексу услуг, считают в ведомстве.

Документ описывает и порядок возврата билетов. На первом этапе предлагается сохранить технологию дистанционного отказа от поездки и возврата проездных документов, оформленных в билетной кассе. В режиме снятия ограничений действовать она уже не должна.