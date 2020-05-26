Пресс-конференция о запуске проекта #живиполнойжизнью. Видеотрансляция завершена

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная запуску проекта #живиполнойжизнью, который направлен на повышение осведомленности о рассеянном склерозе.

В мероприятии участвовали глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, президент межрегиональной общественной организации инвалидов "Московское общество рассеянного склероза" Ольга Матвиевская, профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Наталья Тотолян, певица Наталья Подольская и гендиректор Merck в России и странах СНГ Маттиас Вернике.

Модератором дискуссии выступила Светлана Зейналова.