СК в Мордовии проверит информацию о невыплате денег медсестре за борьбу с коронавирусом

ТАСС, 25 мая. Следователи Следственного управления СК по Мордовии проводят проверку информации, размещенной в социальной сети, о невыплате медицинской сестре положенной доплаты за работу с зараженными коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления.

"В одной из социальных сетей, а также в региональных СМИ размещена информация о том, что медицинская сестра ГБУЗ РМ "Республиканская клиническая больница №4", работавшая в отделении с больными, у которых есть подтвержденные диагнозы коронавирусная инфекция, не получила положенные доплаты денежных средств. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия организована доследственная проверка. В ходе проверки следствию предстоит установить размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника, дать правовую оценку действиям должностных лиц медицинского учреждения. Кроме того, в рамках проверочных мероприятий следствием будет дана оценка иным доводам, указанным в публикации", - говорится в сообщении.