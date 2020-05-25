СК в Мордовии проверит информацию о невыплате денег медсестре за борьбу с коронавирусом

ТАСС, 25 мая. Следователи Следственного управления СК по Мордовии проводят проверку информации, размещенной в социальной сети, о невыплате медицинской сестре положенной доплаты за работу с зараженными коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления.
"В одной из социальных сетей, а также в региональных СМИ размещена информация о том, что медицинская сестра ГБУЗ РМ "Республиканская клиническая больница №4", работавшая в отделении с больными, у которых есть подтвержденные диагнозы коронавирусная инфекция, не получила положенные доплаты денежных средств. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия организована доследственная проверка. В ходе проверки следствию предстоит установить размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника, дать правовую оценку действиям должностных лиц медицинского учреждения. Кроме того, в рамках проверочных мероприятий следствием будет дана оценка иным доводам, указанным в публикации", - говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, глава республики поручил оказать медицинскому работнику всю необходимую помощь, говорится в официальном сообществе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте". Глава Минздрава республики назвал ситуацию девушки тяжелой - она потеряла близкого человека, заболела вся ее семья. По его словам, медсестра добросовестно выполняла свой служебный долг, и обязанность властей максимально ей помочь.
"Глава Мордовии Владимир Волков сегодня поручил мне во всех деталях разобраться в ситуации, лично переговорить с Еленой Александровной, оказать ей и ее семье всю необходимую помощь. Я уже пообщался с ней, извинился за коллег, чья роль в этой истории будет тщательно проанализирована. Каждый упомянутый факт сейчас проверяется, для чего уже сформирована специальная ведомственная комиссия. Каждому действию и слову ответственных лиц будет дана принципиальная оценка, тем более, что, насколько мне известно, есть риск, что подобный случай - не единичный", - сказал Маркин.
По данным портала стопкоронавирус.рф, в Мордовии выявлено 1646 случаев заражения коронавирусом, 542 человека выздоровели, 12 пациентов умерли.