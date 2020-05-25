В СКФО начали смягчать ограничения в связи с коронавирусом

Так, в Карачаево-Черкесии планировалось перейти к первому этапу снятия ограничений с 26 мая, однако глава региона Рашид Темрезов сообщил о продлении режима до 1 июня включительно. "Это означает, что пока, к сожалению, мы не можем перейти к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, потому за предыдущую неделю на территории Карачаево-Черкесии не снизилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Темрезова на странице в Instagram.

ТАСС, 25 мая. Число заразившихся коронавирусом на Северном Кавказе превысило 14,9 тыс. В то время как одни регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) продлевают режим самоизоляции, другие вводят послабления - возобновили работу межмуниципального транспорта, открыли салоны красоты и магазины с непродовольственными товарами.

В Республике Ингушетия первые послабления режима самоизоляции ожидаются 1 июня, также возможно снятие масочного режима. Власти региона надеются полностью снять все ограничения 15 июня. В Чечне к выходу из самоизоляции приступили 15 мая, полное снятие ограничений планируется 15 июля. Режим обязательного ношения средств защиты в Чечне также продолжает действовать.

В Кабардино-Балкарии послабления начались с 16 мая, когда был объявлен первый этап смягчения режима ограничений - при соблюдении всех санитарных норм по предварительной записи допускается оказание парикмахерских услуг, смогли возобновить деятельность непродовольственные магазины площадью торгового зала до 400 кв. м и наличием уличного входа. Работодатели должны перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы. Жителям республики разрешаются прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе в количестве не более двух человек, либо с членами семьи, исключая посещение мест массового пребывания, в общественных местах и на транспорте обязательно ношение масок. К вопросу о следующем этапе послаблений режима в КБР планируют вернуться в конце месяца.

В Дагестане, который входит в число регионов-лидеров по числу инфицированных по стране, с 31 марта действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим. Изменения будут внесены после улучшения обстановки.

На Ставрополье, где ситуация с коронавирусом остается напряженной, режим всеобщей самоизоляции будет действовать до 31 мая, в регионе также введен обязательный масочный режим. По мнению главы региона Владимира Владимирова, ограничительные меры позволят прерывать цепочки передачи инфекции. В Северной Осетии пока не сообщается о планах по снятию ограничений, режим в республике действует до 31 мая.

Поддержка населения и новые меры

В СКФО продолжается работа по поддержке малообеспеченных граждан, в том числе продуктовыми наборами, также не прекращают работу волонтерские объединения. Волонтеры Единого волонтерского штаба Карачаево-Черкесии за время работы штаба доставили нуждающимся более 21 тыс. продуктовых наборов, более 27 тысяч бесплатных масок, почти 2 тысячи раз помогли пенсионерам с доставкой на дом товаров и лекарственных препаратов, проконсультировали по поводу режима самоизоляции и коронавирусной инфекции 930 человек.

В Северной Осетии волонтерский центр открылся 26 марта. На сегодняшний день добровольцами отработано более 600 заявок, поступивших на телефон горячей линии центра. Кроме того, в республике был создан благотворительный фонд помощи медикам "Иристон", благодаря которому для медучреждений, работающих с коронавирусными пациентами, приобретено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты.

Дагестанский государственный университет (ДГУ) организует горячую линию для иностранных студентов, планирующих уехать домой на время каникул. Кроме того, вуз окажет помощь в резервировании билетов, а также продлении или обновлении визы, рассказала ТАСС декан факультета Международного образования Разият Таджибова. Кроме того, по ее словам, для тех, кто не сможет выехать домой во время летних каникул, будет организован штаб помощи, который окажет содействие в трудоустройстве или прочих вопросах, связанных с проживанием в режиме самоизоляции.

Ураза-байрам - с ограничениями

Один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам, который традиционно отмечают в течение трех дней, в этом году в регионах СКФО празднуют в условиях ограничений. Закрыты мечети, жителям не рекомендуется посещать родственников и знакомых и ограничиться поздравлениями по телефону. При этом местные власти и региональные благотворительные фонды в честь праздника раздают многодетным и малоимущим семьям продуктовые наборы и подарки.

В Чеченской Республике Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал свыше 200 тыс. подарков детям из малоимущих и нуждающихся семей , а также сиротам. Кроме того, в городах и районах республики нуждающимся раздали около 15 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии в честь праздника Ураза-байрам глава региона направил более 5 тыс. семей республики продуктовые наборы. Благотворительный фонд "Территория милосердия" продолжает раздачу фитра (обязательной милостыни) для малоимущих семей во всех районах республики.

В округе за последние сутки зафиксировано 425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным региональных оперштабов, большее число заразившихся в Дагестане - 110 человек, в Кабардино-Балкарии - 83 случая, в Ставропольском крае прирост за сутки - 79. В Северной Осетии за сутки выявлено 60 инфицированных, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 45 случаев. Наименьшее число зараженных за сутки в СКФО отмечается в Карачаево-Черкесии (плюс 26 человека), в Чечне (плюс 22 человека).