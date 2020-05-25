Эксперт: вакцина от коронавируса не может быть универсальной для всех возрастных групп

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Создание универсальной для всех возрастных групп вакцины от коронавируса вряд ли возможно. Такое мнение выразил в понедельник замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Должна быть доказана, прежде всего, безопасность, а не только иммуногенность для разных групп населения: для 65+, для лиц моложе, для беременных, для детей разного возраста, - сказал он. - Это не значит, что появится одна универсальная вакцина, которая будет способна защищать и детей, и беременных, и лиц молодого, и пожилого возраста".

Горелов также отметил, что начать вакцинацию требуется с людей из группы риска, имеющих хронические заболевания.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 14 российских платформ в настоящее время ведут разработку 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции. Она добавила, что федеральный бюджет выделил 3,1 млрд рублей на разработку тест-систем и вакцины от коронавируса. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе.