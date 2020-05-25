Суд Киева освободил под залог обвиняемую по делу об убийстве журналиста Шеремета

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева освободил под залог в размере 168 тыс. гривен (около $6,3 тыс.) Яну Дугарь, которая проходит обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в понедельник сообщил украинский телеканал "Общественное ТВ".

"Печерский суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 тыс. гривен. Суд не удовлетворил требование защиты, которая просила полностью отменить меру пресечения", - говорится в сообщении. Адвокат подозреваемой Николай Ореховский отметил, что у нее пока нет денег для залога.

Ранее в понедельник суд до 23 июля продлил арест бывшему участнику силовой операции в Донбассе Андрею Антоненко, который также проходит обвиняемым по данному делу.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила в машине журналиста взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который позже заменили на ночной домашний арест.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.