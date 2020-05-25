В Сирии отменят с 26 мая комендантский час

ТАСС, 25 мая. Правительство Сирии приняло решение об отмене со вторника, 26 мая, комендантского часа, который действовал с 19:30 до 06:00. Об этом, как сообщило в понедельник агентство SANA , говорится в правительственном постановлении, принятом по итогам заседания антикризисного штаба при кабмине республики, которое возглавил премьер-министр САР Имад Хамис.

"Со вторника, 26 мая, прекращается действие запрета на перемещение в ночные часы и возобновляется транспортное сообщение с провинциями в полном объеме", - отмечается в документе. В нем устанавливается новый график работы для сферы торговли и обслуживания - с 08:00 до 19:00.

Как подчеркивается в постановлении, правительство Сирии может в любой момент ввести комендантский час в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. "Принимаемые меры преследует цель сохранить баланс между охраной здоровья граждан и сдерживанием коронавируса, с одной стороны, и продолжением экономической жизни, с другой", - отмечается в документе.

Минздрав Сирии сообщил в понедельник о 20 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. По его сведениям, к началу недели общее число инфицированных в стране выросло до 106 человек. В настоящий момент остаются под медицинским наблюдением 1 114 граждан, возвратившихся спецрейсами на родину за последние две недели. 23-24 мая среди них было инфицировано 27 человек. С 22 марта выздоровели свыше 40 сирийцев, зафиксировано четыре летальных случая.