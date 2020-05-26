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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор планирует онлайн-консультации для стран ЕАЭС по борьбе с коронавирусом

В них примут участие ведущие специалисты и ученые ведомства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор запланировал проведение онлайн-консультаций по вопросам профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией для стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, сообщается на сайте ведомства.

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"В ближайшее время Роспотребнадзор планирует проведение блока онлайн-консультаций по вопросам профилактики и борьбы с COVID-19 для стран-членов ЕАЭС и СНГ с участием ведущих специалистов и ученых Роспотребнадзора. Также, Роспотребнадзор готов и далее оказывать партнерам содействие в своевременном выявлении угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию путем дополнительных поставок тест-систем для диагностики COVID-19", - говорится в сообщении.

25 мая состоялось одиннадцатое заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза, на котором обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация, а также мероприятия по борьбе с коронавирусом.

В заседании под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой приняли участие представители Армения, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Евразийской экономической комиссии, а также приглашенные участники из Узбекистана и Таджикистана.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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