Площадь лесных пожаров в России составляет более 13 тыс. га

ТАСС, 26 мая. Лесопожарные формирования в регионах России тушат возгорания на общей площади более 13 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны во вторник.

Наибольшая площадь возгораний приходится на Красноярский край и Хакасию, где огнем охвачено свыше 4,7 тыс. га и 3,1 тыс. га соответственно. В Забайкалье горит 2,4 тыс. га лесных земель, в Иркутской области - 1,7 тыс. Лесные пожары также тушат в Тыве, в Якутии, в Амурской области и в других регионах. В Тыве один очаг на площади 15 га зарегистрирован на землях особо охраняемой природной территории.

Накануне лесные пожарные ликвидировали 58 возгораний на площади более 1,8 тыс. га.

Режим ЧС из-за сильных пожаров ввели на всей территории Забайкальского края, в районах Иркутской области, Тывы и Хакасии. Особый противопожарный режим действует в 49 регионах страны.