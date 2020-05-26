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Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье число справившихся с коронавирусом пациентов впервые превысило число заболевших

В регионе за сутки выздоровело почти 90 человек, а заразилось только 40

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Число излечившихся от новой коронавирусной инфекции пациентов в Приморском крае за сутки впервые превысило количество новых случаев заражения, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья.

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"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому края Татьяна Детковская, за минувшие сутки коронавирусом заболели 40 человек.

Вместе с тем, как отметил [губернатор] Олег Кожемяко, количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших, причем более чем в два раза, составив 89 человек", - говорится в сообщении.

Общее число заболевших приморцев составило 1735 человек, прирост за сутки - 2,3%. Всего с начала пандемии справились с инфекцией 706 пациентов, умерли 15 человек.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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