В СФ в условиях пандемии подготовят законопроект о приемных семьях для пожилых и инвалидов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сенаторы в условиях пандемии коронавируса планируют разработать законопроект, который на федеральном уровне закрепляет такую форму социальной поддержки, как приемные семьи для пенсионеров и инвалидов. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

"Разработать проект федерального закона о приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Как пояснила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, в настоящее время примерно в половине субъектов РФ действуют региональные законы, которые позволяют в рамках социальной поддержки организовывать приемные семьи и направлять в них граждан пожилого возраста или тех, кто нуждается в помощи. Подобный закон, в частности, был принят в конце апреля в Псковской области, которую представляет в Совфеде Бибикова. Закон позволяет создавать в регионе приемные семьи для дееспособных пенсионеров и инвалидов.

"На сегодняшний день нашим пожилым гражданам, инвалидам I и II групп, которые нуждаются в уходе, могут быть оказаны различные виды социальной помощи и поддержки, например надомное обслуживание, когда человеку оказывают услуги в домашних условиях. Есть такая форма, как размещение людей в стационарном учреждении социального обслуживания: дома-интернаты, пансионаты. Эта та форма помощи, когда человек не может себя обслужить сам в домашних условиях и нуждается в постоянном постороннем уходе", - подчеркнула сенатор.

"Вместо размещения этого человека в доме-интернате, социальном учреждении и применяется такая форма, как помещение в приемную семью. В приемную семью может быть принят человек, который нуждается в постоянном постороннем уходе вне зависимости от возраста. В этом случае заключается трехстороннее соглашение между самим человеком, который нуждается в уходе, этой приемной семьей и органами социальной защиты", - пояснила Бибикова.

Принять нуждающегося в уходе человека

Она добавила, что, согласно соглашению, приемная семья берет на себя обязательства принять нуждающегося в уходе человека, оказывать ему различные виды помощи, в том числе предоставлять питание, обеспечивать лекарствами и врачебной помощью. Органы соцзащиты же осуществляют контроль за тем, как живется человеку в этой семье, не ущемляются ли его права и так далее.

Кроме того, пенсионер в добровольном порядке перечисляет приемной семье часть своих пенсионных выплат, чтобы для него, в частности, было организовано питание и лекарственное обеспечение. В приемных семьях, как и в домах престарелых эта доля составляет, как правило, 75% от суммы пенсионных выплат, объяснила сенатор. Она может быть снижена в зависимости от условий договора с приемной семьей.

Также из регионального бюджета приемной семье выплачивается компенсационная выплата за то, что она взяла на себя заботу по уходу за человеком. По словам Бибиковой, субъекты применяют разные подходы к формированию выплат, исходя из своих возможностей: кто-то выплачивает половину МРОТ, некоторые - 50% от прожиточного минимума. В той же Псковской области граждане, которые возьмут в свою семью пожилого человека, будут получать в месяц 5,6 тыс. рублей - половину от регионального прожиточного минимума.

Плюсы для субъектов

Как подчеркнула сенатор, субъекты РФ заинтересованы в организации приемных семей для пенсионеров и инвалидов.

"Во-первых, нуждающийся в уходе человек будет проживать в семье, во-вторых, даже при выплате компенсации из бюджета это частичная занятость для семьи, которая взяла на себя ответственность за уход. Кроме того, компенсационные выплаты из бюджета для приемных семей порядком ниже, чем та сумма, которая идет на содержание человека в стационаре", - сказала Бибикова.

По ее мнению, закрепление института приемной семьи на федеральном уровне позволит выработать общие для всех регионов подходы к организации данной формы социальной поддержки пенсионеров и инвалидов.

Кроме того, сенатор не исключает возможности софинансирования из федерального бюджета для субъектов РФ в случае принятия соответствующего закона, Бибикова привела в пример механизм социального контракта.

"Особенно это важно сейчас, в нынешних тяжелейших условиях, когда у нас некоторые стационары социального обслуживание позакрывали из-за коронавируса. Даже знаю некоторые регионы, которые предложили родственникам забрать стариков. Это тоже ведь очень тяжелая, стрессовая ситуация и для самих пожилых людей, и для семей, так как не всегда есть приемлемые условия для проживания", - добавила сенатор.