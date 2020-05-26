В Петербург с Бали прибыл вывозной рейс с российскими туристами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Рейс из Денпасара с российскими туристами совершил посадку в Санкт-Петербурге. Самолет приземлился в 06:23, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Смольного, в Петербурге выйдут 169 человек, далее борт направится в Москву. "Почти все они жители Петербурга и области, несколько человек - жители других регионов", - говорится в сообщении.

У всех прибывших возьмут анализы на коронавирус, они также обязаны будут провести 14 дней на карантине. Тем, у кого отсутствует возможность сделать это дома, предоставят места в обсервационном центре.