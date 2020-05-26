В кабмине сочли избыточным предложение ЛДПР о расширении мер поддержки блокадников

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лица, пережившие блокаду Ленинграда, уже получают всю необходимую социальную поддержку, распространение на них дополнительных льгот нарушит сложившийся баланс мер. Об этом говорится в проекте отзыва на соответствующий законопроект депутатов от ЛДПР, подготовленном комиссией правительства по законопроектной деятельности (текст есть в распоряжении ТАСС).

Депутаты от ЛДПР в начале 2020 года внесли в Госдуму законопроект о распространении мер социальной поддержки инвалидов - жителей блокадного Ленинграда на тех блокадников, которые инвалидности не имеют.

В комиссии в свою очередь указывают на то, что "в настоящее время указанные лица являются гражданами старшего поколения, и им предоставляются меры социальной поддержки, установленные федеральными законами "О ветеранах", "О страховых пенсиях", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О государственной социальной помощи".

"Более того, принятие законопроекта приведет к нарушению сложившегося баланса мер социальной поддержки, предоставляемой различным категориям ветеранов с учетом заслуг при защите Отечества, безупречной военной службы и продолжительного добросовестного труда, а также исходя из необходимости компенсации вреда, причиненного и здоровью воздействием определенных обстоятельств", - говорится в проекте отзыва.

В связи с этим в представленной редакции законопроект не поддерживается.