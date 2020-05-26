Власти Бурятии за 9 лет оказали помощь 1,2 тыс. семей по договорам социального контракта

УЛАН-УДЭ, 26 мая. /ТАСС/. Программа "Социальный контракт", работающая в Бурятии с 2011 года, позволила оказать поддержку около 1,2 тыс. семей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского министерства социальной защиты населения.

В 2019 году президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию предложил ввести механизм социальных контрактов для бедных россиян и поручил правительству РФ с 2020 года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.

"Программа "Социальный контракт" действует в Бурятии девять лет, в ней приняли участие почти 1,2 тыс. семей. 45% семей вышли из трудной жизненной ситуации и стали социально устойчивыми", - сообщили в министерстве.

По программе с малообеспеченными семьями заключается договор, помощь оказывается в натуральном и денежном выражении. "Семье предоставляется корова для ведения личного подсобного хозяйства, либо 50 тыс. рублей - деньги могут быть направлены на открытие собственного дела, предпринимательства, развитие личного подсобного хозяйства", - пояснили в Минсоцзащиты Бурятии. Большая часть участников программы получили в качестве помощи деньги, всего из республиканского бюджета им направлено более 20 млн рублей.

Федеральное софинансирование республиканской программы планируется в 2021 году, уточнили ТАСС в министерстве. В настоящее время в программе "Социальный контракт" участвуют более 280 семей.