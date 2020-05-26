Все медики Сахалина получили выплаты за работу с зараженными коронавирусом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники инфекционного отделения центральной районной больницы в городе Долинске на юге Сахалина после разбирательств со стороны прокуратуры получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в релизе прокуратуры Сахалинской области.

Президент РФ Владимир Путин поручил регионам довести выплаты до медиков за апрель до 15 мая. В Сахалинской области, помимо федеральных доплат, были предусмотрены еще и региональные. Ранее сообщалось, что в ходе проверки региональной прокуратуры было выявлено, что 14 сотрудников больницы в Долинске доплаты на общую сумму 400 тыс. рублей не получили, так как не имели специального образования. При этом к работе с зараженными коронавирусной инфекцией они были допущены.

"26 мая 2020 года, по результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представлении, работникам ГБУЗ "Долинская ЦРБ" произведены установленные дополнительные выплаты стимулирующего характера в связи с участием в мероприятиях по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из "групп риска", - говорится в сообщении.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, на данный момент зарегистрированы 28 зараженных, 47 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри региона, все заболевшие прибыли на острова с материка.