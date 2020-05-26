Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС и компаний Росатома в Десногорске

​​​ТАСС, 26 мая. Коронавирус выявили у 42 работников предприятий госкорпорации "Росатом" в Десногорске Смоленской области и Смоленской атомной электростанции (АЭС). Среди заболевших есть работники блочных щитов управления станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте госкорпорации.

"Особенно тревожно, что заболели люди из оперативного состава станции, работники блочных щитов управления. И вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но это уже сейчас очевидно: на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию и нарушали санитарные требования. И незамедлительно получили вспышку болезни", - сказал он.

Всего в Десногорске на данный выявлено 57 заболевших, добавил глава Росатома.

Ранее сообщалось, что концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) для обеспечения максимально безопасных условий работы и проживания оперативного персонала АЭС во время пандемии в начале апреля принял решение расселить работников станций в санатории и профилактории при АЭС.

"Это серьезный урок для руководителей не только концерна "Росэнергоатом" и атомных станций. Это урок для всех отраслевых предприятий. До победы над эпидемией пока еще далеко, и мы все должны быть предельно собранными", - резюмировал Лихачев.

Смоленская АЭС ежегодно вырабатывает в среднем 20 млрд кВтч электроэнергии - более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленщины. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.