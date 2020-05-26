На Сахалине появится агентство по подбору персонала для органов госвласти

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Агентство по подбору персонала" начнет работу на Сахалине и займется подбором кадров для органов госвласти, а также для бюджетных организаций, сообщает во вторник пресс-служба областной думы Сахалина.

"Главной задачей агентства станет создание эффективной системы подбора, привлечения, адаптации, подготовки, оценки и обучения кадров для органов исполнительной власти, государственных бюджетных организаций и учреждений, в том числе и в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также органов местного самоуправления", - пояснили в пресс-службе.

По состоянию на 1 мая 2020 в органах исполнительной власти порядка 60 должностей остаются вакантными, а в службе занятости зарегистрировано 10 486 свободных рабочих мест. Планируется, что в агентстве будут работать 17 человек, часть сотрудников хотят разместить в Москве, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. Они будут работать удаленно. В текущем году АНО займется поиском и подбором персонала для замещения не менее 400 вакантных должностей.

"К сожалению, сегодня подготовка вузовских специалистов в регионе не отвечает всем требованиям, а квалифицированные специалисты сами едут к нам крайне редко. Как еще в недавнем прошлом руководитель большого коллектива, скажу, что сегодня настолько поменялась ситуация, что кадровые агентства действительно стали хорошим подспорьем в решении проблемы поиска нужных специалистов", - цитирует пресс-служба председателя комитета по экономическому развитию облдумы Анатолия Кочнева.

На финансовое обеспечение деятельности АНО в 2020 году из областного бюджета выделят свыше 20,5 млн рублей. Средства будут предусмотрены в областном бюджете при внесении очередных поправок при перераспределении на обеспечение деятельности министерства госуправления.