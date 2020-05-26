Почти 25 тыс. семей Подмосковья обратились за выплатой на детей 3-7 лет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Почти 25 тыс. семей в Московской области направили обращения для получения социальной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минсоцразвития региона.

Отмечается, что выплату могут оформить семьи, чей доход на члена семьи не превышает величину прожиточного минимума - 13 115 рублей. "Подать заявление можно уже сегодня через единый портал государственных услуг, и такой возможностью воспользовалось 24 898 человек", - приводятся в сообщении слова главы министерства Ирины Фаевской.

В министерстве уточнили, что размер выплаты составит 50% прожиточного минимума на ребенка, в Подмосковье - 6 344 рублей. Выплата будет назначена с 1 января 2020 года. "Нужно только заполнить заявление - все остальные документы будут запрошены управлением социальной защиты через межведомственное взаимодействие с другими организациями", - добавили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от трех до семи лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.