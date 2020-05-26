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В Благовещенске спасатели вернули сбежавшего из вольера барсука

Животное вело себя агрессивно и пыталось напасть на спасателей

ТАСС, 26 мая. Спасатели Амурского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России вернули в Благовещенске в областной эколого-биологический центр барсука, сбежавшего из вольера. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"Спасатели, прибыв к месту вызова и оценив обстановку, сначала попытались заставить хищника добровольно вернуться в привычную обстановку, где есть регулярное питание, - сказали в пресс-службе. - Однако тот не только не подчинился уговорам, но и, почуяв неладное, стал агрессивным и пытался напасть на спасателей".

Поймать животное, как рассказали в МЧС, удалось только после применения петли для поимки собак. Барсука вернули в родной вольер.

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