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Пандемия коронавируса нового типа

Познер считает, что Россия выходит из кризиса без предсказанных потерь

По мнению журналиста, даже заметное падение цен на нефть не сильно повлияло на экономику

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Россия выходит из кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, без предсказанных потерь. Такое мнение он высказал во вторник в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".

"Мне кажется, что пока руководство действует довольно точно. При всем том, что за многое можно критиковать, но в общем и целом страна начинает выходить из этого кризиса без тех гигантских потерь, которые предсказывали, - сказал он. - Даже заметное падение цен на нефть не сильно повлияло на экономику".

Говоря о качестве жизни во время самоизоляции, Познер заметил, что единственное ущемление - невозможность видеться с друзьями. "Мы видимся часто, как правило, а тут уже больше двух месяцев мы ни с кем не общаемся, только по телефону, и, конечно, это неприятно", - отметил он, сказав, что видеоконференции не заменяют полноценное общение, так как "нельзя дотронуться до человека, нельзя по-настоящему заглянуть ему в глаза".

Познер сообщил, что выполняет все предписания по ношению маски и перчаток. "Я как биолог, как человек, который немножко понимает в этом, считаю, что это крайне опасная вещь. Когда выхожу на улицу, ношу маску, надеваю перчатки, - отметил он. - Я соблюдаю расстояние между собой и другими людьми. Уверен, что это правильно и необходимо, и что если все будут это соблюдать, то мы скорее выйдем из этого карантина, чем если будут нарушать".

Говоря о статистике по заболевшим и погибшим от коронавируса в мире, Познер отметил, что есть разные методы подсчетов. "Я возьму два крайних примера: доктор Смит, который работает в Америке, к нему поступил пациент, у которого 4 стадия рака и коронавирус, и этот пациент умирает. Доктор Смит говорит: причина смерти коронавирус. В Москве, доктор Иванов, к нему поступил такой же пациент, он говорит: он умер от рака. Прав тот и другой. Надо договориться, как мы считаем", - подчеркнул журналист.

Теги
РоссияПознер, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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