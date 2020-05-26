Познер считает, что Россия выходит из кризиса без предсказанных потерь

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Россия выходит из кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, без предсказанных потерь. Такое мнение он высказал во вторник в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".

"Мне кажется, что пока руководство действует довольно точно. При всем том, что за многое можно критиковать, но в общем и целом страна начинает выходить из этого кризиса без тех гигантских потерь, которые предсказывали, - сказал он. - Даже заметное падение цен на нефть не сильно повлияло на экономику".

Говоря о качестве жизни во время самоизоляции, Познер заметил, что единственное ущемление - невозможность видеться с друзьями. "Мы видимся часто, как правило, а тут уже больше двух месяцев мы ни с кем не общаемся, только по телефону, и, конечно, это неприятно", - отметил он, сказав, что видеоконференции не заменяют полноценное общение, так как "нельзя дотронуться до человека, нельзя по-настоящему заглянуть ему в глаза".

Познер сообщил, что выполняет все предписания по ношению маски и перчаток. "Я как биолог, как человек, который немножко понимает в этом, считаю, что это крайне опасная вещь. Когда выхожу на улицу, ношу маску, надеваю перчатки, - отметил он. - Я соблюдаю расстояние между собой и другими людьми. Уверен, что это правильно и необходимо, и что если все будут это соблюдать, то мы скорее выйдем из этого карантина, чем если будут нарушать".

Говоря о статистике по заболевшим и погибшим от коронавируса в мире, Познер отметил, что есть разные методы подсчетов. "Я возьму два крайних примера: доктор Смит, который работает в Америке, к нему поступил пациент, у которого 4 стадия рака и коронавирус, и этот пациент умирает. Доктор Смит говорит: причина смерти коронавирус. В Москве, доктор Иванов, к нему поступил такой же пациент, он говорит: он умер от рака. Прав тот и другой. Надо договориться, как мы считаем", - подчеркнул журналист.