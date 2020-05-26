Трутнев поручил еженедельно докладывать о ситуации с лекарствами на Камчатке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил врио главы Камчатки Владимиру Солодову еженедельно докладывать о наличии в больницах региона лекарств для пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

Как отмечают в полпредстве, ранее СМИ опубликовали информацию о нехватке лекарств в больницах Камчатского края, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в регионе зарегистрировано 658 случаев заражения.

"Юрий Трутнев поручил держать ситуацию с обеспечением медицинских средств и наличием койко-мест в больницах края на контроле и в еженедельном режиме докладывать об обеспеченности медицинских учреждений лекарствами и медоборудованием", - говорится в сообщении.

По словам врио главы Камчатки, ранее были задержки в поставках лекарств, однако сейчас все процессы налажены, больницы обеспечены лекарствами в полном объеме. Солодов также попросил вице-премьера помочь с привлечением в регион дополнительного числа медработников для борьбы с коронавирусом. Трутнев поручил Минздраву РФ и Роспотребнадзору проанализировать численность медиков в камчатских больницах и доложить о принимаемых мерах.

По итогам совещания на прошлой неделе Трутнев давал поручение Минздраву РФ проанализировать запас лекарств, который сформирован на Дальнем Востоке для пациентов с коронавирусом, и при необходимости увеличить его.