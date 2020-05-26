"Гоголь-центр" собрал для борющихся с коронавирусом врачей 1,578 млн рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" под руководством Кирилла Серебренникова направил на поддержку борющихся с коронавирусом врачей 1,578 млн рублей, собранных в рамках акции #помогиврачам. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"С 20 мая мы подхватили инициативу наших коллег и друзей - БДТ имени Г. А. Товстоногова и журнала "Театр" - и совместно с фондом "Живой" объявили о сборе средств в помощь врачам, борющимся с COVID-19, - напомнили в пресс-службе. - В течение четырех дней артисты "Гоголь-центра" и друзья театра читали документальные монологи врачей, собранные Катериной Гордеевой. А зрители перечисляли любые суммы пожертвований в фонд "Живой", - сообщили в пресс-службе.

Благотворительная акция

Свой комментарий по поводу благотворительной акции дал художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.

"В этом году мы все впервые столкнулись с огромным бедствием, и стало понятно, что всем будет тяжело", - признал Серебренников. "Мы - артисты, работники театра - не сразу поняли, чем можем быть полезны людям, которые с утра до ночи сражаются с вирусом. А потом возникла идея: можно стать голосом врачей, голосом, который не слышен, потому что врачи с утра до ночи заняты, они в "красной зоне". И мы решили рассказать истории врачей - грустные, смешные, но, главное, правдивые", - пояснил суть проекта худрук "Гоголь-центра".

"Мы попросили фонд "Живой" передать нам заявки от нескольких самых нуждающихся в помощи российских больниц, - продолжил он. - Сначала "Живой" дал нам заявки двух больниц, потом к ним добавилась третья. Оказалось, что врачам очень важно быть услышанными. Было ужасно приятно узнать, что, выходя из "красной зоны", они пересылают монологи артистов друг другу и делятся ими в соцсетях".

По его словам, за четыре дня благотворительного марафона было собрано 1,578 млн рублей. "Это не деньги крупного бизнеса. Это деньги наших зрителей, которые они решили потратить на помощь врачам. Средняя сумма пожертвований составила 700 рублей. Это средняя стоимость билета в театр", - уточнил Серебренников и поблагодарил зрителей "за каждый переведенный рубль".

"Я думаю, что этот опыт станет для всех нас очень важным: умение быть рядом в трудную минуту, поддерживать не только словом, но и делом, умение быть полезным, тратить силы на помощь, а не на пустые слова. Мы всегда знали, что наши зрители - очень чуткие к чужой беде люди и настоящие граждане своей страны", - подчеркнул худрук "Гоголь-центра".

На помощь трем больницам

В пресс-службе проинформировали, что собранные деньги пойдут на помощь трем больницам: Нижегородской городской клинической больнице № 5, рентген-отделению центральной районной больницы города Балахна (Нижегородская область) и Оренбургской областной клинической инфекционной больнице. "Сегодня фонд "Живой" закупит больницам Нижегородской и Оренбургской областей все необходимое, а завтра посылки будут переданы врачам", - заверила собеседница агентства.

В поддержку акции выступили Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Юлия Ауг, Юрий Борисов, Максим Виторган, Диана Вишнева, Александр Горчилин, Александр Гудков, Евгения Добровольская, Рома Зверь, Виктория Исакова, Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Александра Ревенко, Евгений Сангаджиев, Кирилл Серебренников, Владимир и Сати Спиваковы, Ирина Старшенбаум, Александр Филиппенко.

Ролики опубликованы в социальных сетях YouTube, Instagram, Facebook, отметили в пресс-службе "Гоголь-центра".