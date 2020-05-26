Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 14 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 14 тысяч, за сутки выявили еще 363 случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 26 мая общее число заразившихся в Петербурге достигло 14 076 человек, днем ранее оно составляло 13 713. За сутки также выздоровели еще 154 пациента, всего 3 744 - это составляет около 26% от общего числа заразившихся. Всего умерли 150 человек, из них 12 - за последние сутки.

В соседней Ленинградской области за последние сутки число выздоровевших превысило количество новых случаев - 89 против 58. Всего заразились 2 553 человека, 43% выздоровели. Умерли 11 пациентов.