МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Лечение в клиническом центре "Вороновское" в Москве проходят 220 пациентов с коронавирусом. Из них с кислородной поддержкой - 146, сообщил во вторник на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 26 мая состоит на лечении 220 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония - 220, подтвержденных с COVID - 220, с кислородной поддержкой - 146, на аппарате искусственной вентиляции легких - 13", - написал Переходов.

Он добавил, что вчера умерли двое мужчин в возрасте 71 и 86 лет и две женщины в возрасте 80 и 84 лет (с положительным COVID-19).

"Всего за сутки поступили 9 пациентов, выписаны - 24", - отметил главврач.

Всего в Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 2 830 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписаны 8 033 пациентов, у которых диагностирован коронавирус, всего в столице 169 303 заразившихся. На сегодняшний день в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.