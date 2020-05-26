В Удмуртии начнут штрафовать организации, обслуживающие людей без масок

ИЖЕВСК, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник в ходе внеочередной сессии проголосовали за внесение изменений в закон об административной ответственности за отдельные виды правонарушений, связанных с обеспечением режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса. Теперь организации, которые обслуживают жителей региона без масок, будут наказываться штрафом до 200 тыс. рублей.

"Административная ответственность устанавливается в виде административного штрафа для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, при повторном нарушении - 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, при повторном нарушении - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, при повторном нарушении - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном нарушении - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей", - говорится в документах, размещенных на сайте Госсовета.

Как прокомментировал в ходе сессии зампредседателя постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Сергей Лукьянчиков, собственники объектов, чья деятельность разрешена во время действия режима повышенной готовности, обязаны принять меры, чтобы на принадлежащих им объектах или территориях не находились люди без маски или других предметов защиты органов дыхания. "В том числе они должны обеспечить информирование посетителей о недопущении посещения объектов гражданами без использования масок или иных их заменяющих изделий, при обнаружении на объектах граждан без масок предложить гражданину воспользоваться маской или иным ее заменяющим изделием или покинуть объекты, а в случае отказа гражданина незамедлительно уведомить органы внутренних дел о факте нахождения такого гражданина на объектах", - сказал Лукьянчиков.

В Госсовете республики пояснили ТАСС, что речь идет о штрафах в отношении собственников объектов, а не о покупателях.

В ходе сессии депутаты решили принять изменения в закон сразу в двух чтениях, за это проголосовали 46 депутатов, двое воздержались, двое проголосовали против.

Власти Удмуртии с 14 мая разрешили возобновить работу магазинам в торговых центрах, которые продают непродовольственные товары, при условии, что одновременно в магазинах могут быть не более одного человека на 4 кв. метрах. Послабления не распространились на Ижевск и поселок Новый. В Ижевске смогли начать работу магазины с непродовольственными товарами, площадь которых менее 400 кв. метров, у магазина при этом должен быть отдельный вход с улицы. Кроме того, глава Удмуртии обязал предпринимателей не обслуживать покупателей без масок.