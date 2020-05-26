На Кубани за сутки коронавирусом заразились 13 детей

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Врачи в Краснодарском крае за сутки выявили коронавирусную инфекцию у 13 детей, младшему из которых всего 11 месяцев. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона во вторник.

"Среди заболевших тринадцать детей - 4, 11 и 13 лет в Краснодаре, годовалый ребенок в Кущевском районе, шестилетний в Выселках, двухлетний в Крымске, 12-летний и 16-летний подростки в Сочи. В Армавире заразились дети в возрасте 11-месяцев и 4 лет, в Апшеронске - два годовалых и 10-летний", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что всего за сутки в регионе выявлено 89 новых случаев заражения, старшему из пациентов 92 года.

За время пандемии коронавирус подтвердился у 3 426 человек, более 60% из них - 2 081 выписаны из больниц, умерли 28 человек, 33 пациента находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из общего числа заразившихся - 207 детей.