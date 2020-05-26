Реставраторы в Петербурге помыли "Медного всадника" ко Дню города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Реставраторы привели в порядок один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга - памятник Петру I на Сенатской площади. Промывка "Медного всадника" проведена ко Дню города, который отмечается 27 мая, рассказала ТАСС заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры Екатерина Макеева.

"Промывка "Медного всадника" является кульминацией приготовления ко Дню города. Также ко Дню [основания Санкт-Петербурга] мы промыли памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли, которые стоят на Казанской площади, а также Пушкину на площади Искусств и скульптурные группы Диоскуров, которые находятся на фасаде здания Манежа", - рассказала Макеева.

Перед началом работы по уходу за памятником реставраторы провели обследование состояния его сохранности. "На данный момент зафиксировано, что после зимнего сезона памятник покрыт саже-пылевыми загрязнениями, а также присутствует налет, который оставляют птицы, что достаточно привычно для памятников, которые находятся на открытом воздухе", - отметила собеседница агентства.

Специалисты осуществили промывку при помощи нанесения на поверхность нейтрального пенного моющего средства, которое потом смыли распыленной струей воды. После этого реставраторы нанесли консервационный восковой состав, который, с одной стороны, придает памятнику блеск, а с другой стороны, создает разделительный защитный слой между поверхностью бронзы и накапливающимися загрязнениями, пояснила Макеева.

По ее словам, в течение всего сезона специалисты Музея городской скульптуры приведут в порядок в общей сложности около 80 объектов, в которые входят больше 100 памятников.

Бронзовый памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади, высота которого достигает почти 10,5 метров, был открыт в 1782 году. Модель конной статуи была выполнена скульптором Этьеном Фальконе, голову статуи лепила его ученица Мари Колло. Памятник установлен на гром-камне, который извлекли из-под земли в историческом районе Петербурга Конная Лахта. "Медный всадник" часто становился "героем" русской литературы, самый знаменитый пример - одноименная поэма Александра Пушкина.