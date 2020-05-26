В Петербурге начали тестировать систему дистанционного электронного голосования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Электронную систему, которая может быть использована для дистанционного голосования на выборах, начали тестировать в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК), если тестирование будет пройдено успешно, горизбирком рассмотрит вопрос об обращении в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России с предложением о ее применении.

"Непосредственно с инициативой внедрения дистанционного электронного голосования вышла Общественная палата Санкт-Петербурга. К профессиональной оценке различных предложений по архитектуре системы мы активно привлекаем наших лучших технических специалистов. Обратиться в ЦИК России с предложением о применении дистанционного электронного голосования в Санкт-Петербурге мы сможем только после того, как убедимся, что разработанная система соответствует всем требованиям закона, достаточно защищена и удобна в использовании для избирателей", - процитировали в пресс-службе ГИК председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко.

По его словам, Петербург имеет все шансы стать одним из первых в части внедрения инноваций в избирательный процесс. Он напомнил, что используемая в России технология формирования протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) была предложена специалистами Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

"Необходимость обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан ставит перед всеми органами власти, организациями задачу оперативно находить новые технические решения. С учетом развития информационной инфраструктуры города, благодаря тому, что у нас высокообразованные и технически грамотные избиратели и члены избирательных комиссий я не вижу причин, которые препятствовали бы оперативному началу работы по внедрению дистанционного электронного голосования в Санкт-Петербурге. Важно, чтобы ее [новой системы] реализация с самого начала исходила из ключевых принципов избирательного процесса: прозрачности и открытости, свободы и добровольности, соблюдения избирательных прав граждан", - считает Миненко.

Госдума на пленарном заседании 13 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Ко второму чтению документа профильный комитет также одобрил поправку, которая вводит возможность проведения дистанционного электронного голосования, а также голосования по почте на федеральном уровне. Случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что комиссия по результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) выбрала предпочтительную технологию для проведения дистанционного электронного голосования на региональных выборах в предстоящий единый день голосования, который планируется 13 сентября.