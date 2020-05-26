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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти Москвы не планируют проводить полную "амнистию" штрафов за нарушение самоизоляции

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что есть "люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Москвы не рассматривают полную "амнистию" штрафов за нарушение обязательной самоизоляции, заявил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Система оспаривания штрафов существует. А полную "амнистию" по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем. Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Передвигаться на автомобилях можно только при наличии специального пропуска.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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