ТАСС, 26 мая. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,5 млн по состоянию на вторник. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации органов власти стран мира.

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По его данным, на данный момент коронавирусом инфицированы 5 508 904 человек. Наибольшее число случаев заражения приходится на США (1,66 млн), Бразилию (375 тыс.), Россию (362 тыс.), Великобританию (262 тыс.) и Испанию (235 тыс.).

Число смертей пациентов с коронавирусом превысило 346 тыс. Наибольшее число случаев зафиксировано в США (98 тыс.), Великобритании (около 37 тыс.), Италии (около 33 тыс.) и Испании (около 27 тыс.).

Число выздоровевших от коронавируса пациентов составляет 2 246 900.