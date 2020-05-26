ТАСС, 26 мая. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,5 млн по состоянию на вторник. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации органов власти стран мира.
По его данным, на данный момент коронавирусом инфицированы 5 508 904 человек. Наибольшее число случаев заражения приходится на США (1,66 млн), Бразилию (375 тыс.), Россию (362 тыс.), Великобританию (262 тыс.) и Испанию (235 тыс.).
Число смертей пациентов с коронавирусом превысило 346 тыс. Наибольшее число случаев зафиксировано в США (98 тыс.), Великобритании (около 37 тыс.), Италии (около 33 тыс.) и Испании (около 27 тыс.).
Число выздоровевших от коронавируса пациентов составляет 2 246 900.